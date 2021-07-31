Катунь24: Будьте осторожны: 5 растений, которые опасно держать дома

Растения дома – вещь необходимая, ведь они помогают создавать уютную атмосферу, регулировать влажность воздуха, а также обогащают помещения кислородом. Однако существуют растения, к которым стоит подходить с особенной осторожностью. Именно о них далее и пойдёт речь.

Фото: pixabay.com

1. Кротон

Как и все растения семейства молочайных, кротон производит токсичный белый сок, большая часть которого находится в стебле и листьях. Сок горький, поэтому невозможно употребить его в таких количествах, чтобы отравиться. Однако даже небольшое его количество может сильно раздражать слизистые оболочки рта маленького ребенка. Проглатывание небольшого кусочка вызовет расстройство ЖКТ.

При контакте с кожей растение может сильно раздражать ее и вызывать волдыри, а если случайно попадет в глаза, может обжечь роговицу.

2. Диффенбахия

Это растение родом из Бразилии. Оно приятно и легко выращивается, очищает воздух от примесей и токсинов, поэтому очень популярно среди любителей комнатных растений.

Сок диффенбахии может вызывать раздражение горла и даже его отечность, которая может затруднять дыхание. Были случаи паралича голосовых связок после употребления листьев, что делало речь невозможной. Употребление листьев также может оказать негативное влияние на сердце и желудочно-кишечный тракт. А при попадании в глаза через грязные руки вызывает сильное слезотечение, светобоязнь, боль и судороги век, которые могут ощущаться даже через несколько недель.

3. Монстера

В листве растения есть микроскопические занозы. Нужно учитывать это и ставить растение вдали от детей и домашних животных.

4. Плющ

Мало кто знает, что плоды, а также листья плюща могут быть очень опасны.

Комнатный плющ обычно не плодоносит, но вот листья могут стать причиной отравления кошек, которых привлекает сочная зелень растения.

5. Цикламен, или альпийская фиалка

Россияне очень любят это растение, его часто можно встретить на подоконниках садоводов. Это растение с нежными цветами, источающими приятный аромат.

Опасными в этом цветке являются только клубни, содержащие сильнейший яд. Следите, чтобы ими не полакомились домашние животные, и наслаждайтесь прекрасными цветами в своем доме.

Катунь24