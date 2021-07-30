Катунь24: Бийская администрация покроет долг городского трамвайного управления

На сегодняшний день задолженность составляет 211 миллионов.

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С 2017 года в отношении предприятия началась процедура банкротства, с этим требованием обратилась в суд Федеральная налоговая служба. Администрация Бийска опасалась, что новый владелец может сдать всё имущество парка на металлолом, лишив город трамвайного сообщения. Тем более кредиторы снизили изначальную стоимость предприятия-банкрота с миллиарда до 300 миллионов рублей.

С января 2021 года муниципалитет искал пути предотвращения продажи трамвайного управления. Для этого приняли решение уйти с конкурсного производства во внешнее управление, что позволило прекратить процедуру банкротства.

«Так как по закону процедура внешнего управления устанавливается на 18 месяцев, то уже в июне этого года Думой города Бийска было принято решение об изменении бюджета города на 2021, на 2022 и на 2023 год с условиями расчёта перед конкурсными кредиторами тех долгов, которые у трамвайного управления состоялись как при объявлении банкротом, так и текущие платежи, которые в 2017, 2018 году также образовались», – рассказала первый заместитель главы Бийска Ирина Ломоносова.

Катунь24