Катунь24: Барнаулец создавал порнографические материалы, снимая племянниц своей супруги

Эпизоды происходили в 2017 и 2020 году. На тот момент девочкам было 6 и 9 лет.

Фото: pixabay.com

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, мужчина совершал противоправные действия, снимая это на камеру мобильного телефона, когда дети спали. Свидетелей преступления у него не было, кроме того, позже он удалил видео. Однако видеофайлы автоматически загрузились на диск одного из сервисов интернета, а затем переданы в правоохранительные органы края через «Интерпол».

Следователи собрали достаточно доказательств, под тяжестью которых обвиняемый признался в содеянном. Ему провели комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу и диагностировали расстройства сексуального предпочтения в виде педофилии.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, то есть видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Дело передано в суд для рассмотрения.

Катунь24