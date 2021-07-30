Катунь24: Более 10 тысяч комплектов вакцин «Спутник Лайт» поступило в Алтайский край

Это четвёртый российский препарат от коронавируса, получивший регистрацию.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

«Спутник Лайт» – однокомпонентная вакцина, рекомендованная для повторной вакцинации ранее вакцинированных граждан, а также перенесших COVID-19, с целью ускоренного создания иммунитета в условиях пандемии. Прививку этим препаратом можно ставить людям от 18 до 60 лет.

В Алтайский край поступило 10 932 комплекта вакцин, сейчас её распределяют между краевыми медицинскими организациями. Всего в прививочной кампании участвуют 88 медорганизаций Алтайского края, в районах работают 25 мобильных пунктов вакцинации, уточнили в пресс-службе регионального Минздрава. В Барнауле также можно поставить прививку в комплексах в зданиях ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117). В Бийске работает мобильный комплекс возле ТРЦ «Ривьера» (ул. Советская, 205/2).

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На 28 июля 2021 года в Алтайский край всего поступило более 540 тыс. комплектов вакцины против COVID-19 для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет: 512 481 компл. «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), 10 530 компл. «ЭпиВакКорона», 6290 компл. вакцины «КовиВак» и 10 932 компл. вакцины «Спутник Лайт». По данным Федерального регистра вакцинированных против COVID-19 на 28 июля 2021 года, в Алтайском крае прививаются 466 370 чел. Курс вакцинации из них уже завершили 350 448 человек – 42,6 % от подлежащих вакцинации. Ожидают своей прививки ещё 49 тыс. жителей региона.

Катунь24