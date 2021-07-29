Катунь24: Бийчанин хотел купить лодочный мотор, а «купил» радость мошенников

Ещё один горожанин попался на уловку мошенников, потеряв деньги на продаже автомобильных запчастей.

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Житель Бийска, выбрав подходящий мотор, связался с продавцом. Тот поставил ему условие: покупка после перечисления задатка. Доверчивый гражданин перевел обманщику 40 тысяч, после чего продавец перестал выходить на связь.

Второй бийчанин сам выступал продавцом: разместил объявление о продаже запчастей для машины. Ему пришло сообщение от покупателя, в котором была ссылка для получения оплаты за инструменты. Для этого нужно было перейти по ней и ввести некоторые данные. После того как мужчина проследовал по инструкции, он потерял все, что было у него на банковском счету. Оба эпизода случились в городе в прошедшие выходные, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские предупреждают жителей Алтайского края, что при покупках в интернете не следует переходить по неизвестным ссылкам и оставлять по ним какие-то данные. Лучше совершать покупку и продажу, а также оплату за них из рук в руки.

Катунь24