Катунь24: Более 6 миллионов рублей задолжали автомобилисты Барнаула

Помимо взысканных средств, добровольно должники погасили задолженности на сумму более 1,2 млн рублей.

Фото: Пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Очередной профилактический рейд судебные приставы и сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю провели на дорогах Барнаула и Новоалтайска с применением программного комплекса «Дорожный пристав».

За время рейда составили 39 актов о наложении ареста, а также взыскали более 6 млн рублей. Если должники не оплатят задолженность в течение десяти дней, арестованное имущество будет передано на оценку и последующую реализацию.

В пресс-службе УФССП России по Алтайскому краю отметили, что такие рейды стали эффективным методом в работе с должниками по исполнительным производствам различной категории, потому будут проводиться на регулярной основе.

Уточнить, имеется ли налоговая задолженность, граждане могут на сайте УФССП России по Алтайскому краю (Банк данных исполнительных производств) или на спецсервисе портала госуслуг.

Катунь24