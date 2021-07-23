Катунь24: Барнаульцы смогут выбрать место для стелы «Город трудовой доблести» в ходе голосования

О принятии такого решения сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Сегодня, 22 июля, он находится в рабочей поездке по Алтайскому краю.

Фото: официальный сайт Барнаула

Андрей Турчак вместе с председателем Комитета по обороне Госдумы РФ Владимиром Шамановым, губернатором края Виктором Томенко, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия», председателем АКЗС Александром Романенко, главой города Вячеславом Франком, депутатами Государственной Думы РФ, АКЗС и Барнаульской городской Думы посетили Нагорный парк.

Там первому заместителю председателя Совета Федерации РФ представили результаты реконструкции этой территории в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и формирования туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город». Об этапах реконструкции парка рассказали глава города Вячеслав Франк и председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев, об истории парка рассказал и.о. заведующего отделом по развитию туризма администрации города Барнаула Александр Барышников.

Всего за пять лет в создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» вложили 4,1 миллиарда рублей, из которых частные инвестиции составили 2,8 миллиарда рублей. Создано 2,9 тысячи рабочих мест. Появились первая пешеходная улица Мало-Тобольская, реконструированы два моста через реку Барнаулку, построены сети ливневой канализации, модульная газовая котельная, очистные сооружения. В 2022 году планируется продолжить благоустройство набережной реки Оби в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и государственно-частного партнерства. Андрей Турчак отметил, что работа по реконструкции Нагорного парка производит достойное впечатление.

Также участники рабочей встречи осмотрели экспозицию, посвященную присвоению городу Барнаулу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Об основных этапах этой работы рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель главы администрации города Барнаула, руководитель аппарата Юрий Еремеев.

Андрей Турчак напомнил, что партия «Единая Россия» является одним из инициаторов проекта по присвоению городам почётного звания «Город трудовой доблести».

«Президент нашу инициативу поддержал, уже не первый год такие звания городам присваиваются как оценка вклада конкретного города в победу в Великой Отечественной войне. Был фронт, но не менее важным был тыл, который его обеспечивал. И как пример Барнаул, где производился каждый второй патрон и каждый пятый двигатель для танка Т-34. Это, безусловно, ощутимый вклад в нашу общую победу. Самое важное, что решение по представлению заявок на это звание принимают люди. В Барнауле было обеспечено народное голосование, в котором приняло участие порядка 180 тысяч человек. Самое главное, что благодаря этому проекту мы смогли еще и вернуть молодое поколение к истории наших городов. Более 300 архивных документов в ходе подготовки заявки было поднято, Российская академия наук изучила их и выдала положительное заключение.

Я знаю, что сейчас идет выбор места для возведения стелы, определено 11 вариантов, два из которых находятся в Нагорном парке. Но самое главное в том, что окончательное решение будут принимать жители города Барнаула. Администрация города при поддержке правительства Алтайского края запустит это голосование, и люди сами выберут, в каком месте эта стела должна быть установлена. Я очень рассчитываю, что это произойдёт в ближайшее время и город получит, с одной стороны, еще одну точку притяжения, а с другой стороны – еще один символ уважения тем заслугам, которые барнаульцы проявили в годы войны, поставляя фронту технику, патроны, обмундирование», — подчеркнул он.

Владимир Шаманов также отметил, что помимо активного участия горожан в голосовании по присвоению почетного звания «Город трудовой доблести», была проделана большая работа по сбору документов, которой тоже можно гордиться.

Губернатор края Виктор Томенко констатировал: звания «Город трудовой доблести» достойны также Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Он подчеркнул, что подготовка заявок на присвоение этого звания — это очень серьезная работа: каждая строка заявки должна быть подтверждена документами, в том числе архивными.

Почетные гости также осмотрели два возможных места в Нагорном парке для установки стелы «Город трудовой доблести», предложенных жителями города по итогам онлайн-опроса, сообщает официальный сайт Барнаула.

Катунь24