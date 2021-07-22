Катунь24: Более трети россиян хотят спать на работе

О тихом часе во время рабочего дня мечтают более 37 % жителей России.

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Исследование проводилось с 12 по 17 июля 2021 года. В нем приняли участие 1783 человека.

«Более трети россиян (37 %) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25 % респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено», — цитируют ТАСС исследование сайта «Зарплата.ру».

Против сна на работе выступили 31 % опрошенных, 5 % — затруднились с ответом.

Довольно интересен тот факт, что 2 % респондентов заявили, что они и так спят на работе. Идею об отдыхе больше всего разделяют мужчины, чем женщины.

На сегодняшний день в России существуют капсулы для сна лишь в офисах ведущих консалтинговых и IT-компаний.

Катунь24