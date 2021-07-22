ГОРНЯК22 22.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Безопасные выборы: «Единая Россия» предложила всем партиям неукоснительно соблюдать антиковидные меры во время выборов

Горняк22
11 часов Ago

В рамках соглашения «За безопасные выборы!» предлагается взять на себя «добровольные и осознанные обязательства» по организации избирательного процесса с соблюдением всех антиковидных норм и минимизацией массовых мероприятий.

Фото: pixabay.com

«Единая Россия» призывает всех участников предвыборной гонки, кандидатов, агитаторов, сотрудников избирательных штабов обеспечить средствами индивидуальной защиты, неукоснительно соблюдать требования региональных властей и санитарных властей РФ. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия со своей стороны все положения соглашения будет неукоснительно соблюдать.

Катунь24

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