Катунь24: Более 38 тысяч жителей Алтайского края привились от коронавируса за прошедшую неделю

Этот показатель в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период июня, уточняет региональный Минздрав.

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По данным Федерального регистра вакцинированных против COVID-19, на 19 июля 2021 года в Алтайском крае прививаются 436 224 человека, завершили вакцинацию из них 309 684 человека.

В прививочной кампании региона участвуют 88 медучреждений и 25 передвижных ФАПов. Часть пунктов мобильной вакцинации открыты внутри и около торговых центров: в Барнауле поставить прививку можно в ТРЦ «Волна» (ул. Власихинская, 65), ТРЦ «Весна» (ул. Малахова, 86в), ТРЦ «Галактика» (пр. Строителей, 117) с 10:00 до 19:30 ежедневно, включая выходные. Кроме того, в ФАПах вакцинируют организованные коллективы.

В ведомстве напомнили, что поставить прививку можно бесплатно в рамках ОМС. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и средства индивидуальной защиты.

Также в Минздраве уточнили, что с 20 июля временно прекращает работу пункт на барнаульском автовокзале (пл. Победы, 12). Сейчас Министерство здравоохранения Алтайского края рассматривает варианты открытия дополнительных пунктов вакцинации, удобных жителям региона.

Катунь24