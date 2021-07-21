Катунь24: Барнаульские ковидные госпитали обеспечат бесперебойным электричеством

Решение было принято на совещании Министерства промышленности и энергетики Алтайского края в прошлый четверг, 15 июля 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Как уточнили в ведомстве, энергокомпании региона будут обязаны обеспечить непрерывное снабжение электричеством медицинских организаций Алтайского края, оборудованных аппаратами для искусственной вентиляции легких и принимающих пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

19 барнаульских учреждений будет контролировать Барнаульская сетевая компания. Больницы уже проверили на наличие альтернативных источников питания, генераторов, установили исправность оборудования и присутствие в медучреждениях лиц, ответственных за электрохозяйство. Кроме того, в БСК проверили техсостояние трансформаторов, от которых идет бесперебойное питание больниц.

«Еще на этапе строительства, когда объекту подключают электричество, ко всем медучреждениям обязательно подводят две кабельные линии – основную и резервную. Наличие дизель-генераторных установок требуется при возникновении аварийной ситуации, чтобы персонал больницы мог оперативно отреагировать и автономно запустить генератор. Работа такой установки компенсирует время, которое требуется энергетикам для переключения объекта с основной линии на резервную. Длится данная процедура не более 40 минут, но для медицинских учреждений это время без электроэнергии может привести к весьма критичным последствиям. Проверка, проведенная Барнаульской сетевой компанией, установила, что все лечебные учреждения оснащены запасными источниками питания – генераторами», – отметил генеральный директор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.

Катунь24