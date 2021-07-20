Катунь24: Бийчанин за одну неделю дважды отметился в ДТП

О проделках горожанина рассказали в паблике «Барнаул 22».

Фото: Barnaul 22

Как сообщили очевидцы, 5 июля 2021 года мужчина ехал по дороге на машине. Внезапно он остановился, вышел из автомобиля и справил нужду прямо на дорогу.

Сегодня, 19 июля 2021 года, этот же водитель автомобиля Mazda снёс забор и заехал на участок. С места аварии, по словам свидетелей, он убежал.

«Что дальше у него по плану?.. И возможно ли, что это два разных человека?» – рассуждают очевидцы событий.

Катунь24