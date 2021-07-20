Катунь24: Бийчанам рассказали, когда из города уйдет запах тухлой курятины

Напомним, 3 июля 2021 года на предприятии «Алтайский бройлер» случился крупный пожар. Жители Бийска вторую неделю жалуются на смрадный запах, стоящий над городом.

Фото: «Бийское телевидение»

На зловоние жалуются и работники цехов «Сибприбормаша», который расположен напротив «Алтайского бройлера». Однако, как уточняют журналисты «Бийского телевидения», на производстве не давали точного ответа о причине запаха.

Трудности с утилизацией продукта, как выяснили корреспонденты телеканала, возникли из-за того, что склад с продукцией – куриными тушками – оказался под завалом. Прежде чем добраться до холодильников, рабочим нужно убрать металлоконструкции, преграждающие путь.

По словам депутата АКЗС Андрея Абрамова, были направлены запросы в Роспотребнадзор и в «Алтайский бройлер». В ответе уточнили, оставшееся тухлое мясо должны вывезти в течение недели. Утилизация испорченной продукции на предприятии происходит в соответствии со всеми правилами и под контролем профильных ведомств: тушки вывозят из города, далее их сжигают.

Катунь24