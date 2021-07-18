Катунь24: Барнаульцы убрали 150 мешков мусора из русла Пивоварки

Очередная экологическая акция «Чистые берега» состоялась вчера, 16 июля 2021 года.

Фото: Администрация Барнаула

Участниками акции стали сотрудники налоговой инспекции. Они очищали русло реки в районе улицы Силикатной. За час добровольцы собрали 150 мешков отходов.

На официальном сайте городской администрации отмечают, что это не первая акция по очистке русла и берегов Пивоварки. В уборке мусора участвуют волонтеры, предприниматели, сотрудники районной администрации и активные жители Барнаула.

Катунь24