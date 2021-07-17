Катунь24: Близнецы будут буквально излучать успех, а Весы может подвести дипломатичность. Гороскоп на 17 июля

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 июля.

Залог успеха Овна в делах – это люди, которые его поддерживают. В одиночку Овен не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Овен может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Овен сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

День Тельца обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Тельца переменами к лучшему в его жизни.

Близнецы будут буквально излучать успех! Их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Близнецам не надо сегодня делать, – это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот – выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас – приятно удивит результат.

Лучше всего Раку будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Рак способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Раку лучше держаться в стороне – сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Рак вряд ли сумеет за ней успеть.

Льва ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Лев имеет возможность убедиться в том, что ученье – это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Большую часть времени Деве придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что ей необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, – иначе она рискует упустить представляющиеся возможности. Зато если Дева сегодня проявит чудеса расторопности, то сумеет обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Весы может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Весов людьми достаточно остро. Сами же Весы могут даже не подозревать о том, что их резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, они вряд ли поверят, если кто-либо скажет им об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Весам надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на их взаимоотношениях.

Скорпион будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Скорпион может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Скорпион-начальник может сделать сегодня – это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Скорпион-подчиненный успеет переделать массу дел!

Звезды гороскопа советуют Стрельцу задуматься над тем, все ли его устраивает? Возможно, он устал от повседневной рутины? Или в его жизни назрели перемены? В этом случае Стрельцу стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы он решительно начал менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Залогом успеха Козерога в делах станет лозунг «Знание – сила!». Ему стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Козерогу есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Козерога в голове, тем больше новых дверей откроется перед ним. И тем заманчивей окажутся перспективы.

День для Водолея будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Водолей почерпнет из энциклопедий, другую – из соцсетей, третью – от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений – тем лучше! Сегодня Водолей будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Рыбы будут склонны судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые они примут, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Рыбах-начальнике, их подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Рыб не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у них припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Рыбам лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24