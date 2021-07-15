Катунь24: Берегиня: традиции и приметы на 15 июля

В народном календаре 15 июля – Берегиня, Ризы, Петрова матка, Фотий, Сырная Богородица, Сырая Богородица. Православная церковь 15 июля празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского.

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Перед Успением Богородица подарила свою ризу (пояс) благочестивой девице и завещала, чтобы она из поколения в поколения передавала эту ризу девицам своего рода. По повелению императора Льва I Великого святыню перевезли в Константинополь и в 458 год поместили во Влахерне в воздвигнутом храме в честь Божией Матери.

18 июня 860 года Константинополь с моря осадил флот киевского князя Аскольда. Святой патриарх Фотий за помощью обратился к Богородице. Святыни из Влахернского храма перенесли в Константинополь. Честная риза с крестным ходом была обнесена вокруг города, потом её край погрузили в воды Босфора. Своей благодатью Богородица усмирила воинственность русов, которые 25 июня заключили первый русско-византийский мирный договор. Чудотворную ризу 2 июля вернули во Влахернский храм. Считается, что с этого дня началось христианское просвещение Руси. Вступив в союз с Византией, князь Аскольд и многие его дружинники приняли крещение.

Этот праздник с давних пор почитался на Руси. Князь Андрей Боголюбский воздвиг в честь него храм на Золотых воротах во Владимире. В XIV веке часть ризы Богородицы была перенесена на Русь.

Традиции и обычаи

В былые времена этот день посвящали богине Берегине – упоминаемой в древнерусских историко-литературных памятниках. Вера в неё была распространена в Древней Руси. До наших дней дошли лишь разные сочинения отцов церкви, в которых говориться о берегинях с осуждением. Сложно судить по этим отрывочным источникам, что именно собой представляли эти мифические существа. Некоторые исследователи отождествляют их с русалками. Берегини действительно связаны с водой, кроме того им подвластны некоторые стороны жизни людей.

Вода в народном понимании – место обитание лихорадок и многих болезней. Допускается мнение, что берегини, связанные с водной стихией, не столько были прообразами сестер-лихорадок, сколько наделялись властью над недугами, или даже были их персонификациями. Берегинь в народе часто представляли в образе белоствольной березы.

По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей, от недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.

Берегиня дом бережет, человеческий род охраняет.

С Берегиней в доме покой.

Часто Берегиня представлялась в образе утки, которая плавает от берега к берегу и соединяет человеческие судьбы. Её почитали как хранительницу рода. Выходя на берег, богиня превращалась в прекрасную девушку, которая шла в крестьянский дом, садилась за ткацкий станок и начинала ткать, а потом и обшивать всю семью. Именно поэтому в старину на полотенцах часто изображали утицу-Берегиню. Вышивальщицы такие полотенца украшали знаками росы, которая, прикоснувшись к лицу, снимала усталость и возвращала силы. Вышитые полотенца в сенокосную пору выносили на луга. Косцы, умываясь, вытирали лица целительными полотенцами, веря, что Берегиня их без своей помощи не оставит.

Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами. Богиню считали защитницей женщин и молодых девушек. 15 июля они выходили за деревню, кланялись берёзе и просили у неё счастья в любви, здоровья, благополучия в доме, а также помощи в разных житейских делах.

С приходом христианства на Русь в этот день начали почитать Богородицу. Существовал запрет на работу в поле, обработку льна и конопли, шитьё, потому что Богоматерь в этот день «ризу шила и положила её». Крестьяне ставили столы с закуской, приглашали священника, который освящал хлев и скот.

Женщины, у которых умерли дети, до этого дня не ели ягод, иначе на «том свете» Божия Матерь их деткам ягодок не даст.

В западных губерниях этот праздник получил название «день Петровой матки», возможно из-за близости его ко дню Петра и Павла (12 июля). Но не стоит упускать из виду и достаточно характерное для народных месяцевсловов славян желание как бы породнить святых, дни памяти которых находятся рядом: например, Меланью (13 января) нередко называют невестой Василия (14 января), Аграфену Купальницу (6 июля) – Иваньской Богородицей (Ивана Купала 7 июля), Варвару (17 декабря) – сестрой Саввы (День Саввы освященного 18 декабря), а Савву – Николиным батькой (Никола зимний 19 декабря) и т.п.

В этот день заговаривали поля на хлебное изобилие. Для этого три женщины брали по новому льняному полотенцу и шли в поле. Каждая из них зажимала рушник в левой руке. Взмахивала им и читала специальный заговор. Заговорные слова читают по старшинству – сначала старшая женщина, потом средняя, а затем младшая. Слова заговора такие:

«Земля-землица, ты сегодня именинница,

Мы тебя величать пришли,

Три новых рушника принесли.

Дай, Господи, чтобы земля была не пустая,

Чтобы росла на ней рожь густая.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков.

Аминь».

Знахари 15 июля снимают порчу и сглаз, читают заговоры на богатство в доме. Очистительные и омолаживающие процедуры, проведенные сегодня, будут особенно полезны для организма.

Приметы и поверья

Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде. Западный ветер подул – жди дождя. Появление на деревьях первых желтых листочков, предвещает раннюю осень и зиму. Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде. После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде. На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам. В муравейниках открыты ходы – к вёдру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь. Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню. День считается особенно удачным для завершения любых дел, а вот совершать крупные покупки 15 июля не стоит, потому что они не принесут вам радости. Сон с 14 на 15 июля вещий, исполнится скоро, но не полностью, а вот сновидение, увиденное днем 15 июля, пустое. О том, что вам приснилось в этот период, не нужно никому рассказывать.

Людям, родившимся 15 июля, покровительствует богиня Берегиня. Девочки, появившиеся на свет в этот день, станут хорошими женами и матерями. В качестве талисмана им подходит оникс и флюорит.

По материалам сайта vsyamagik.ru

Катунь24