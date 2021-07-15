Катунь24: Барнаулец решил отгородить забором часть территории многоэтажки, которую считает своей

Конфликт между жителями барнаульской многоэтажки на улице Молодёжной и собственником соседнего участка тянется уже восемь лет.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаулец решил отгородить забором часть территории многоэтажки, которую считает своей

Тогда Леонид Горбунов отказался продать застройщику часть своего дома. Впрочем, стену ему все-таки пришлось снести по решению суда — она попала под красную линию. Когда застройщик обанкротился, Горбунов выкупил часть участка. В результате многоквартирный дом оказался на территории, которую мужчина считает своей. После этого он стал запрещать жильцам ходить по ней и парковать автомобили.

Жителям дома Горбунов предложил ежемесячную оплату за то, что они пользуются земельным участком: 500 рублей с квартиры. Жильцы предложили компромисс – сервитут. Он бы четко определил границы участка, которыми они могут пользоваться. Но, по их словам, получили категорический отказ со стороны Горбунова.

Сейчас барнаулец решил отгородить забором часть территории, которую считает своей.

Катунь24