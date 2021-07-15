ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаулец решил отгородить забором часть территории многоэтажки, которую считает своей

Горняк22
10 часов Ago

Конфликт между жителями барнаульской многоэтажки на улице Молодёжной и собственником соседнего участка тянется уже восемь лет.

Фото: Катунь 24

Тогда Леонид Горбунов отказался продать застройщику часть своего дома. Впрочем, стену ему все-таки пришлось снести по решению суда — она попала под красную линию. Когда застройщик обанкротился, Горбунов выкупил часть участка. В результате многоквартирный дом оказался на территории, которую мужчина считает своей. После этого он стал запрещать жильцам ходить по ней и парковать автомобили.

Жителям дома Горбунов предложил ежемесячную оплату за то, что они пользуются земельным участком: 500 рублей с квартиры. Жильцы предложили компромисс – сервитут. Он бы четко определил границы участка, которыми они могут пользоваться. Но, по их словам, получили категорический отказ со стороны Горбунова.

Сейчас барнаулец решил отгородить забором часть территории, которую считает своей.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Назван возможный кандидат на должность нового замглавы Барнаула по экономике

Горняк22: Назван возможный кандидат на должность нового замглавы Барнаула по экономике

Горняк22
10 часов Ago
Администрация Барнаула Фото: Виталий Барабаш Пополнить ряды "центрального аппарата" мэрии может бывший первый заместитель главы администрации Ленинского района Барнаула Руководитель...

Читать по теме:

ВТОПЕ: