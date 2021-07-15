Катунь24: Бонус за ЗОЖ: некурящим россиянам предлагают увеличить отпуск

Предполагается, что такая мотивация будет примером поощрения и осознанной мотивации отказаться от вредной привычки для курящих сотрудников.

Фото: pixabay.com

Письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с соответствующим предложением направил член Общественной палаты Султан Хамзаев, сообщает RT. По его мнению, люди тратят на курение около 60 минут рабочего времени в день или порядка 20 рабочих дней в году. Возникающие при этом издержки несут работодатели и государство.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — отметил в обращении Султан Хамзаев.

Катунь24