Катунь24: Буйство красок и ароматов: более 20 сортов роз цветет в барнаульском зоопарке

Барнаульский розарий зацвел еще в середине июня. Со дня основания, в 2018 году, он стал популярной локацией у жителей и гостей Алтайского края.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Буйство красок и ароматов: более 20 сортов роз цветет в барнаульском зоопарке

«Агрофирма «Семена Алтая» предложила нам заняться цветами, чтобы на территории зоопарка сделать розарий. Сейчас люди приходят, любуются, сидят, наблюдают за розами, фотографируются», — отметил заместитель директора барнаульского зоопарка Павел Резниченко.

Мария Медведева со своей семьей впервые приехала из Рубцовска посмотреть барнаульский зоопарк. Рассказывает, что не ожидала увидеть такую плантацию.

«Приехали в ваш зоопарк в первый раз и увидели такую красоту. Очень красивые цветы, нам очень понравилось. Тоже хотим себе посадить со временем на участке такие же красивые», — сказала посетительница барнаульского зоопарка Мария Медведева.

Всего в зоопарке собрано около 20 сортов роз. Все они морозостойкие, привиты на сибирский вид шиповника и не требуют укрытия на зиму. По словам специалиста, им все же необходим бережный уход.

«Поливаем, боремся с вредителями, болезнями, пропалываем. Месяца через полтора начнем обрезку, чтобы вторая волна цветения роз показала себя во всей красе. Розы были крупными», — поясняет цветовод барнаульского зоопарка Людмила Бондарева.

Еще полтора месяца будут стоять розы, уже набравшие бутоны. Вторая волна цветения будет радовать глаза посетителей до конца сентября.

Катунь24