ГОРНЯК22 15.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Больше 260 тысяч барнаульцев остались без горячей воды

Горняк22
10 часов Ago

Это необходимо для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на теплосетях и проведения некоторых видов ремонта на самой станции, уточнили в пресс-службе СГК.

Фото: pixabay.com

Горячей воды не будет с 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3.

Как сообщают в СГК, в этот промежуток времени специалисты будут устранять оставшиеся повреждения, а также вводить в эксплуатацию участки теплосетей после капитальных ремонтов и реконструкции.

Предполагалось, что в дни оставшихся ремонтных работ горячую воду отключат у всех потребителей станции – 379 тысяч человек. Однако повреждения на некоторых участках уже полностью устранены, потому часть домов на 112 тысяч жителей Барнаула подключат к контуру ТЭЦ-2.

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Катунь24

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