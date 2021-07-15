Катунь24: Больше 260 тысяч барнаульцев остались без горячей воды

Это необходимо для устранения оставшихся после опрессовки повреждений на теплосетях и проведения некоторых видов ремонта на самой станции, уточнили в пресс-службе СГК.

Фото: pixabay.com

Горячей воды не будет с 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3.

Как сообщают в СГК, в этот промежуток времени специалисты будут устранять оставшиеся повреждения, а также вводить в эксплуатацию участки теплосетей после капитальных ремонтов и реконструкции.

Предполагалось, что в дни оставшихся ремонтных работ горячую воду отключат у всех потребителей станции – 379 тысяч человек. Однако повреждения на некоторых участках уже полностью устранены, потому часть домов на 112 тысяч жителей Барнаула подключат к контуру ТЭЦ-2.

БарнаулЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Катунь24