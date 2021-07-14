Катунь24: Бийские подростки пытались украсть деньги с банковской карты, на которой было более 100 тысяч рублей

Обвиняемые полностью признали свою вину и возместили причиненный ущерб.

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Как сообщает СК по Алтайскому краю, в августе 2020 года 17-летний подросток на бийской улице нашел карту с бесконтактным способом оплаты. Об этом он сообщил своему 22-летнему другу, с которым они совместно потратили более 1 тысячи 700 рублей. Все деньги подросткам потратить не удалось – хозяйка карты ее заблокировала.

Возбуждено уголовное дело.

Катунь24