Катунь24: Барнаульские экоактивисты проведут массовую очистку реки от тонн речного мусора

Ближайшая уборка запланирована на это воскресенье, 18 июля 2021 года, в 18:00. Почему такие акции необходимы?

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульские экоактивисты проведут массовую очистку реки от тонн речного мусора

Творение рук человеческих – мусор в Пивоварке не природного происхождения. Загрязняют водоем сами люди. Отходы из частного сектора и производств, стоящих на реке, заполонили целый участок – мусор здесь спрессован от дна до поверхности.

Пенопласт, ёмкости из-под лекарств, бутылки, помады, крема, продукты питания и даже останки умерших животных. По подсчетам экоактивистов, с этого участка – возле Пивоварского водопада – необходимо вывезти больше 5 тонн мусора. Совсем недавно отсюда столько же уже вывезли.

«Когда они это скидывают все вот так, образуются такие острова. Часть из этого смывается дальше, попадает в Барнаулку, из Барнаулки это попадает в Обь. Из Оби это попадает в океан. Ну, часть задерживается, естественно, на берегах. Там образуются острова, соответственно, потом нам нечего будет пить», – рассказал основатель и руководитель экошколы «Чистые берега» Виталий Аверьянов.

Четыре года назад Виталий Аверьянов создал свою экошколу «Чистые берега». Чтобы объединить ради благого дела – массовых уборок – волонтерские организации и всех желающих. Участникам эко-движения он рассказывает о реальных последствиях загрязнения природы, правильном предотвращении таких процессов и сортировке вторсырья. Вдохновил на такую работу Виталия его сын: ребёнок не смог остаться равнодушным, когда увидел в соцсетях сообщения о загрязнении барнаульских рек.

Металлический каркас установки, которая уже 3-ий год работает в Барнаулке, задерживает крупный мусор – палки, шпалы, обломки запчастей. Мелкий же, по большей части, остается в сетях – бутылки, продукты питания. Оттуда уже намного удобнее его собирать. На Пивоварке такой системы пока нет, приходится в ручную. Экоактивисты зовут всех желающих помочь в сборах мусора на участке возле Пивоварского водопада, место встречи — гаражный кооператив, адрес Селикатная, 22. В это воскресенье в 18:00.

Катунь24