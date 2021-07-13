Катунь24: Барнаульские полицейские задержали лжепродавца из Перми

Мошенника, местного жителя, 1985 года рождения, обнаружили сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу при силовой поддержке бойцов отряда ОМОН Управления Росгвардии по Пермскому краю во время служебной командировки.

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С октября по декабрь 2020 года мошенник размещал на сайте бесплатных объявлений сообщения о продаже шлифовальных машинок. Кроме того, он размещал с ними видеозаписи с обзором на электроинструменты, убеждая этим покупателей. После того как они оплачивали покупку, мужчина прекращал переписку, удалял объявление и не выходил на связь, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

На обман мошенника попались два человека – жители Алтайского края и Самарской области. Сумма общего ущерба составила 25 000 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают аналогичные случаи преступления. Мужчина задержан под подписку о невыезде, против него возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Катунь24