ГОРНЯК22 12.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля

Горняк22
8 часов Ago

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 12 июля.

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля1Благоприятный день для того, чтобы Овен посвятил его мыслям о карьере или даже начал совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у него есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него прямо сегодня! Если же плана нет, Овну стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах ему надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что он способен.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля2В делах Тельцу может потребоваться сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сегодняшняя сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Тельца будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед!

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля3

Близнецов ждет информационный коллапс: они имеют шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ними будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае, Близнецам придется самим разбираться на ходу, что надо делать. Если им это удастся, они заработают в глазах окружающих дополнительные очки.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля4

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля5Раку может поступить весьма заманчивое предложение, однако ему не стоит сразу же на него соглашаться! Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Рака могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, сегодня ему стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: «Не все то золото, что блестит».

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля6

В течение дня планы Льва способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от него причинам, а может, в этом будет виноват он сам. Так или иначе, ситуация потребует от него приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Льву сегодня это удастся, он любые перемены сумеет обернуть к своей пользе! Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля7

Весь день Дева способна ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет ее к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Деве стоит принять ситуацию, как есть: ее организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав сегодня себе небольшую поблажку, Дева с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля8

День, когда в любых делах Весы могут рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Весы, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай! Руководствуясь этой формулой, Весы могут рассчитывать на выигрыш.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля9

День наделяет Скорпиона огромным потенциалом! Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям, он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Сегодня секрет успеха Скорпиона прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля10

Склонные к риску и здоровым авантюрам Стрельцы могут торжествовать – это их день! Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо! Впрочем, сегодня звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Стрельцам, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля11 В делах Козерога наступает переломный момент! Совсем скоро для него откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в его жизни произойдут, только если Козерог сам стремится к ним, готов рискнуть и не собирается сидеть, сложа руки. В этом случае ему можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте!

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля12Водолею может неожиданно представиться счастливая возможность, которую он ждал уже давно! Благодаря ей он способен осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Водолея, что счастливый шанс не будет привлекать к себе его внимание и бить во все колокола. Водолей должен внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе он пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

 

Близнецов ждет информационный коллапс, а Дева будет ощущать себя сонной мухой. Гороскоп на 12 июля13Вполне вероятно, что сегодня в течение дня Рыбам придется заниматься совсем не свойственными им делами. Возможно, им будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Рыбам сегодня в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне их компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Рыб и может даже показаться им забавным.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24

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