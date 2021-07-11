Катунь24: Больших панд спасли от угрозы исчезновения

Но они по-прежнему остаются уязвимым видом.

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Власти Китая заявили, что численность больших панд в дикой природе достигла 1800, поэтому теперь виду не угрожает исчезновение. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на министра экологии страны Цуя Шухуна. Он заявил, что это стало возможно благодаря улучшению условий обитания панд и благодаря усилиям Китая по поддержке этих территорий.

Телеканал также отмечает, что ​успех во многом связан с усилиями Китая по воссозданию и заселению бамбуковых зарослей. Отметим, этот злак составляет около 99% рациона панд.

Однако панды по-прежнему остаются уязвимы, так как их места обитания ограничены, а сами они неохотно размножаются.

Напомним, в 2016 году Международный союз охраны природы исключил панд из своего списка исчезающих видов, но власти Китая оспорили решение, объяснив это тем, что это может ввести в заблуждение и способствовать ослаблению усилий по сохранению вида.

Катунь24