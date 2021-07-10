Катунь24: Барнаульский выпускник, набравший 100 баллов сразу по двум предметам на ЕГЭ, раскрыл секрет успеха

На максимум баллов выпускник 42-й гимназии Вячеслав Журавлёв знает русский язык и информатику. За экзамен по профильной математике барнаулец получил 94 балла.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульский выпускник, набравший 100 баллов сразу по двум предметам на ЕГЭ, раскрыл секрет успеха

«Ну, положительные эмоции, конечно, были. По русскому языку это было вообще неожиданно. Я на самом деле не рассчитывал, что мне дадут полный балл за сочинение. Но повезло, получилось. Результат по русскому языку меня очень обрадовал и моих родственников тоже. По математике ну не то чтобы не обрадовал, ну, такой, нормальный результат в принципе. По информатике не так уж сильно обрадовал, как по русскому, потому что по информатике я и так рассчитывал, что будет 100, ну или почти 100», — признается Вячеслав.

На экзаменах не обошлось и без хитростей. В этом году задачи по информатике выпускники полностью решали на компьютере. Вячеслав сумел обратить изменения в ЕГЭ в свою пользу.

«Возможность решать на компьютерах позволила некоторые задачи решать невероятно быстро. Допустим, самая сложная задача про камни. Она на само деле одним хитрым способом может решаться за пять минут. Гарантированно. – Что это за хитрый способ? – Надо программу написать. Причём программу очень короткую с применением всяких там хитростей», — рассказал выпускник.

Уверенность в результате объясняется постоянными победами Вячеслава в предметных олимпиадах. Самой важной считает олимпиаду «Физтех» по математике, она также округляет результаты профильного ЕГЭ до 100 баллов. С такими показателями выпускника готовы принять в лучшие вузы страны. В будущем он хочет стать программистом.

Парень собирается поступать в Москву или Санкт-Петербург: СПбГУ, ИТМО, МФТИ или Высшую школу экономики. За место на лучших специальностях ещё придётся побороться. Проходной порог может составлять 310 баллов с учётом индивидуальных достижений. Поэтому Вячеславу ещё предстоит серьёзный путь от абитуриента до студента.

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