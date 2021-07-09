Катунь24: Бийский спортсмен привез бронзу с чемпионата мира по подводному плаванию

Соревнования проходят в Томске с 4 по 13 июля 2021 года.

Фото: "Алтайский спорт"

Чемпионат мира по подводному плаванию включает в себя соревнования по плаванию в ластах, спортивному дайвингу, а также международные университетские соревнования по плаванию в ластах. Всего в турнире принимают участие 380 спортсменов из 30 стран, сообщает сайт «Алтайский спорт».

Во второй день соревнований, 6 июля 2021 года, наш земляк показал достойный результат. Яков Стрюков, воспитанник бийской спортшколы «Дельфин», занял 3 место по плаванию в ластах на дистанции 1500 м.

Катунь24