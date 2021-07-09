Катунь24: Барнаульский выпускник набрал по сто баллов по двум предметам на ЕГЭ

Выпускник барнаульской гимназии № 42 Вячеслав Журавлев набрал по сто баллов сразу в двух предметах.

Фото: Гимназия №42

Он получил максимальные баллы за экзамены по русскому языку и информатике.

Сейчас Вячеслав готовится к поступлению в вуз. В будущем он планирует стать программистом.

Отметим, единый госэкзамен по информатике и ИКТ прошел в Алтайском крае 24 и 25 июня 2021 года.

По результатам экзамена выпускники четырех школ получили максимальные 100 баллов: два выпускника гимназии № 42, по одному выпускнику из школ № 118, 124, 129.

Катунь24