ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульский выпускник набрал по сто баллов по двум предметам на ЕГЭ

Горняк22
18 часов Ago

Выпускник барнаульской гимназии № 42 Вячеслав Журавлев набрал по сто баллов сразу в двух предметах.

Фото: Гимназия №42

Он получил максимальные баллы за экзамены по русскому языку и информатике.

Сейчас Вячеслав готовится к поступлению в вуз. В будущем он планирует стать программистом.

Отметим, единый госэкзамен по информатике и ИКТ прошел в Алтайском крае 24 и 25 июня 2021 года. 

По результатам экзамена выпускники четырех школ получили максимальные 100 баллов: два выпускника гимназии № 42, по одному выпускнику из школ № 118, 124, 129.

Катунь24

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