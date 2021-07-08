Катунь24: Барнаульцев приглашают на сбор смородины

Эти ягоды богаты витамином C. Его содержание в 5 раз больше, чем в лимоне.

Фото: pixabay.com

Желающих купить ягоду ждут в институте садоводства Сибири имени М. Лисавенко. Только сначала покупателю придётся самому её собрать.

На территории представлены три вида: белая, красная и чёрная. Стоимость одного килограмма – 200 рублей.

Участок находится на 26 километре Змеиногорского тракта. Ежедневно с 7:00 до 12:00 от остановки «Конюхи» до плантации будет ходить транспорт. Добраться до остановки можно на автобусе 118 маршрута.

Катунь24