Катунь24: Барнаульцев приглашают на сбор смородины
Эти ягоды богаты витамином C. Его содержание в 5 раз больше, чем в лимоне.
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Желающих купить ягоду ждут в институте садоводства Сибири имени М. Лисавенко. Только сначала покупателю придётся самому её собрать.
На территории представлены три вида: белая, красная и чёрная. Стоимость одного килограмма – 200 рублей.
Участок находится на 26 километре Змеиногорского тракта. Ежедневно с 7:00 до 12:00 от остановки «Конюхи» до плантации будет ходить транспорт. Добраться до остановки можно на автобусе 118 маршрута.