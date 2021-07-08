Катунь24: Бийская пенсионерка перевела мошенникам 600 тысяч рублей

Правоохранители вновь обращаются к жителям края с просьбой быть предельно бдительными.

Фото: pixabay.com

Вечером 72-летней бийчанке позвонила женщина, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов. Лжесотрудница сказала, что кто-то пытался по доверенности снять с банковского счета пенсионерки все ее деньги, но мошеннические действия удалось пресечь. Поэтому сейчас пожилой женщине необходимо переговорить с представителем банка, он подскажет, как обезопасить сбережения.

В финансовом учреждении женщину убедили перевести всю сумму на другой счет. Бийчанка пошла в ближайший банкомат и сняла 600 000 рублей. Деньги она перечислила на сотовые номера по инструкции «банковского работника». После этого пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24