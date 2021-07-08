Катунь24: Барнаулец заказал в интернете препараты для роста мышц. Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы и штраф 1 млн

Посылка с товаром пришла мужчине по почте из Беларуси.

Фото: Сибирское таможенное управление

После получения посылки ее содержимое изъяли.

Экспертиза показала, что полученные таблетки STANOZOLOL, NANDROLONE и жидкость во флаконах Tureck 4-Clorodehydromethiltestosterone содержат сильнодействующие вещества. Их общий вес составил почти 65 граммов.

По закону сильнодействующие вещества можно ввозить в страну только при наличии медицинских документов, которые бы подтверждали врачебное назначение лекарств, пояснили в Сибирском таможенном управлении. Таких документов у 29-летнего мужчины не оказалось.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Теперь барнаульцу грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере 1 млн руб. либо в размере дохода за период до 5 лет.

Катунь24