Катунь24: Банда с участием сотрудников МВД Алтайского края собрала 520 миллионов на махинациях с переводами денег

Всего виновными по делу признали 5 человек. Схему по незаконным банковским операциям они использовали два года, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В 2014 году барнаульский предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций. Для его свершения он собрал в Алтайском крае преступную группу из пяти человек, в которую также входили заместитель начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу и оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

С 2014 по 2016 год Ош участники банды проводили незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За услуги они получали денежное вознаграждение в размере от 3 % до 7 % от суммы привлеченных денежных средств.

Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей, вознаграждения за данные услуги составили более 25 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. С учетом собранных следствием доказательств в отношении предпринимателя — организатора группы после заключения досудебного соглашения в июне 2019 года вынесен обвинительный приговор. Суд признал его виновным и приговорил к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года, взыскав с него в доход государства сумму преступного дохода.

Сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, признав бывших полицейских виновными в пособничестве и назначив наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы условно и лишив их специальных званий «подполковник» и «майор» полиции. Остальные участники приговорены к 4 годам лишения свободы условно.

Катунь24