ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаулец лишился денег, бронируя поездку через сервис попутчиков

Горняк22
10 часов Ago

Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixabay.com

В полицию обратился мужчина, 1989 года рождения, и заявил, что у него похитили со счета банковской карты более 6 тысяч рублей. Пострадавший хотел доехать из Новосибирска в Барнаул и решил воспользоваться популярным приложением для поиска попутчиков.

Барнаулец нашел подходящий для себя вариант, связался с водителем по имени Наталья. Она в ходе разговора заявила, что нужно оплатить будущую поездку. Чтобы перевести деньги, он ввел свои банковские данные. В считаные минуты с его счета была списана вся сумма. После этого водитель перестал выходить на связь.

По данным ГУ МВД России по Алтайскому краю, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Катунь24

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