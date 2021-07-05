Катунь24: Бийчанин лишился 30 тысяч рублей при покупке в интернете

43-летний риелтор из Бийска хотел приобрести мойку высокого давления, но лишь стал жертвой мошенников.

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Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, на одной из популярных площадок мужчина наткнулся на подходящее объявление. Владелец рассказал о состоянии техники, а также скинул фотографии с разных ракурсов.

Мойка территориально находилась в городе Ржев. Продавец попросил оплатить всю сумму полностью заранее. Житель наукограда перевёл почти 30 тысяч рублей, но заказа так и не дождался. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Катунь24