Катунь24: Беременные женщины и одинокие родители с 1 июля будут получать пособия

Оформить выплаты можно на портале госуслуг.

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Будущие мамы, которые находятся в трудной финансовой ситуации и встали на учёт на ранних сроках беременности, будут ежемесячно получать половину прожиточного минимума. Выплаты будут начисляться до рождения ребенка. В 2021 году на такую поддержку претендуют более 400 тыс. женщин.

Также специальные выплаты назначили и семьям, в которых мамы или папы в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет. Размер пособия составит около 5,5 тыс. рублей. В 2021 году на эти выплаты претендуют родители более чем 1 млн детей.

Средства выделены из резервного фонда.

Катунь24