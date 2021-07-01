Катунь24: Более 40 млн рублей направят на ремонт дорог в частном секторе в Барнауле

Сегодня, 30 июня, состоялся рабочий выезд главы города Барнаула Вячеслава Франка и депутата Госдумы РФ Александра Прокопьева в микрорайон Восточный по вопросу ремонта дорог частного сектора.

Фото: barnaul.org

В обсуждении вопроса приняли участие глава Октябрьского района Юрий Асеев, заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула Иван Гармат и местные жители.

С инициативой по ремонту сельских дорог в Октябрьском районе в городскую администрацию обратился депутат Госдумы России Александр Прокофьев. По его словам, за последние 4 года в администрацию района поступало 6 обращений, в том числе коллективных, с просьбой сделать твердое дорожное покрытие в микрорайоне Восточный, в частности по проезду Гужтранспортному.

Глава Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что с 2011 года в городе проводятся работы в рамках муниципальной программы ремонта дорог в частном секторе и пригородных поселках.

«За этот период отремонтировано 249 объектов на сельских территориях, из них в Октябрьском районе – 47 объектов. В текущем году в районе будут выполнены работы по ремонту 7 участков дорог. Программа по ремонту сельских дорог появилась именно по инициативе депутатского корпуса, в нее включают предложения от людей по ремонту объектов. Ежегодно город выделяет на реализацию программы порядка 40 млн рублей», – пояснил мэр Барнаула.

По словам заместителя председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, к асфальтированию проезда Гужтранспортного дорожники приступят 15 августа, завершить планируют в начале сентября.

Также в Барнауле на территории Октябрьского района по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»отремонтируют три участка: на по улице Парфенова (от коммунального моста до ул.Воровского), улице Кулагина (от ул.Кулагина, 64 до пр-кта Калинина) и спуск от улицы Кулагина до улицы Понтонный Мост.

В рамках выезда также обсудили тему уличного освещения. По словам Вячеслава Франка, в этом году запланированы работы по ремонту линий наружного освещения от эстакады коммунального моста через р.Обь до ул.Воровского, по ул. Воровского, Парфенова и 8 марта. На эти цели будут выделены средства краевого бюджета в размере 40 млн рублей.



Катунь24