Катунь24: Бывший вице-губернатор Алтайского края хочет выйти из колонии по УДО

Юрий Денисов, бывший заместитель губернатора Алтайского края, написал просьбу об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает «Алтапресс».

Заявление он подал ещё в начале 2021 года, но окончательно оно пока не рассмотрено.

Напомним, Юрия Денисова и его жену заключили под стражу 16 марта 2016 года. В 2017 Юрию Денисову дали 8 лет и 1 месяц строгого режима и штраф 4,5 млн рублей за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Его супруге Татьяне Денисовой присудили 5 лет и 1 месяц лишения свободы условно.

Отбывает наказание бывший заместитель губернатора в рубцовской колонии ИК-10. Сейчас ему 73 года.

Катунь24