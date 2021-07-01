Катунь24: Больше 15 тысяч барнаульцев останутся без горячей воды

Это необходимо для проведения плановых работ на теплосетях: замены запорной арматуры и переустановки заглушек.

Фото: pixabay.com

30 июня у 15 088 жителей Железнодорожного и Центрального районов Барнаула отключат горячую воду, сообщили в СГК.

С 9:00 30 июня до 9:00 1 июля воды не будет в 93 многоквартирных и 35 частных домах, пяти детских садах, четырёх больницах и восьми школах Центрального района.

С 9:00 30 июня до 9:00 2 июля воды не будет в 51 многоквартирном доме, четырёх детских садах, в двух больницах и трех школах Железнодорожного района.

Адреса отключённых домов отмечены на карте оранжевым цветом.

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