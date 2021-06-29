Катунь24: Бойцы краевого штаба студенческих отрядов «Алтай» впервые открыли сезон на курортах Белокурихи

50 участников Зонального сводного студенческого сервисного отряда «Белокуриха» приехали в город-курорт еще 1 июня 2029 года. Но торжественно семестр открыли в День молодежи, 27 июня 2021 года.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Бойцы краевого штаба студенческих отрядов «Алтай» впервые открыли сезон на курортах Белокурихи

Студенты работают в санаториях и на туристических базах: они занимают должности горничных, официантов, барменов, экскурсоводов и инструкторов на бассейнах. Это учащиеся алтайского государственного мед.университета и регионального филиала РАНХиГС.

«Вы вместе все большой семьей выезжаете и живете все вместе, едите с одной тарелки. Вот это вот все настолько сильно объединяет, что после сезона, после того, как вы уезжаете, вы не можете как-то жить по отдельности. Вы хотите каждый день проводить вместе. Ради таких впечатлений мы вместе едем работать, отдыхать. Ничего так не сплочает, как общий труд», –поделилась студентка алтайского филиала РАНХиГС, командир студенческого сервисного отряда «Бастион» Мария Миронова.

На открытии прошли торжественные построения, студенты выступали с творческими номерами, уже на следующий день вернулись к обычному рабочему режиму. Сервисный отряд будет работать в Белокурихе до конца августа.

«Мы впервые проводим такого масштаба проект в городе Белокуриха, надеюсь, не в последний раз. В дальнейшем мы будем расширяться и уже, возможно, даже в следующем году у нас будет не зональный сервисный отряд, а уже уровня межрегионального», – пояснил специалист Алтайского краевого штаба студенческих отрядов, куратор сервисного направления Александр Мезенцев.

Катунь24