Катунь24: Барнаульское предприятие «Алтайкузов» представило новинку собственного производства
Это двухосные и трёхосные самосвальные прицепы. Компания привезла их на «День Сибирского поля», чтобы представить аграриям нашего региона. По словам специалистов «Алтайкузова», прицепы крепкие и большого объёма, рама прочная, а подвески надёжные.
Фото: Катунь 24
Крепким прицеп делают конструктивные особенности кузова, который востребован покупателями. На такой двухосной установке можно перевезти до 14 тонн груза, на трёхосной — около 20. Не требуются дополнительные доработки. Важную роль играет правильное распределение нагрузки на оси — специалисты «Алтайкузова» контролируют это при монтаже самосвального оборудования индивидуально, на каждое транспортное средство.
Компания «Алтайкузов» больше пяти лет на рынке сельхозтехники — у неё богатый опыт производства качественных самосвальных надстроек на профильные шасси грузовых автомобилей. Техника с пробегом, как и прицепы отдельно, пользуется успехом у аграриев даже из других регионов.
«Алтайкузов» уже четвёртый год подряд представляет свои новинки на агрофоруме. Как признаются специалисты компании, у них есть классический ассортимент, но на достигнутом останавливаться не планируют. Ищут свежие решения в ответ на многочисленные пожелания аграриев.