Катунь24: Барнаульское предприятие «Алтайкузов» представило новинку собственного производства

Это двухосные и трёхосные самосвальные прицепы. Компания привезла их на «День Сибирского поля», чтобы представить аграриям нашего региона. По словам специалистов «Алтайкузова», прицепы крепкие и большого объёма, рама прочная, а подвески надёжные.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Барнаульское предприятие «Алтайкузов» представило новинку собственного производства

Крепким прицеп делают конструктивные особенности кузова, который востребован покупателями. На такой двухосной установке можно перевезти до 14 тонн груза, на трёхосной — около 20. Не требуются дополнительные доработки. Важную роль играет правильное распределение нагрузки на оси — специалисты «Алтайкузова» контролируют это при монтаже самосвального оборудования индивидуально, на каждое транспортное средство.

Компания «Алтайкузов» больше пяти лет на рынке сельхозтехники — у неё богатый опыт производства качественных самосвальных надстроек на профильные шасси грузовых автомобилей. Техника с пробегом, как и прицепы отдельно, пользуется успехом у аграриев даже из других регионов.

«Алтайкузов» уже четвёртый год подряд представляет свои новинки на агрофоруме. Как признаются специалисты компании, у них есть классический ассортимент, но на достигнутом останавливаться не планируют. Ищут свежие решения в ответ на многочисленные пожелания аграриев.

Катунь24