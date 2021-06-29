Катунь24: Барнаульская предпринимательница готова выплатить 2 миллиона рублей семьям, чьи дети пострадали на её батуте

30 мая возле ТЦ «Район» в Барнауле произошла трагедия: перевернулся батут, из-за чего серьёзные травмы получили две маленькие девочки.

Фото: Следственный комитет

Сразу после происшествия владелица батута пообещала выплатить семьям компенсацию 1,2 млн рублей с условием, что они откажутся от претензий. Однако спустя месяц её представители предложили только 300 тысяч рублей.

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Адвокат предпринимательницы Виктор Чумаков сообщил журналистам телеканала «Катунь 24», что 300 тысяч – это лишь часть компенсации. Всего женщина готова выплатить 2 млн рублей двум семьям. Одна семья уже получила 300 тысяч рублей, другая семья получит 200 тысяч в ближайшее время.

Также Чумаков напомнил, что её подзащитная находится под домашним арестом, в связи с чем она не может заработать деньги для выплаты компенсаций. В распоряжении у неё имелся автомобиль «Субару», который она собиралась продать, но на него судебными приставами наложен арест. Сейчас транспортное средство находится на штрафстоянке. На автомобиль даже нашёлся покупатель, готовый предложить за него 1,3 млн рублей, но реализовать машину из-за ареста нельзя.

Катунь24