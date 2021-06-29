Катунь24: Барнаульская спортсменка Полина Миллер победила на чемпионате России

Полине Миллер удалось показать лучший результат в беге на 400 метрах на чемпионате России, который проходил в Чебоксарах.

Фото: «Алтайский спорт»

Как сообщает «Алтайский спорт», наша землячка пробежала дистанцию за 50,98 секунды. Второй стала Антонина Кривошапка — 51,32. Третье место у Алены Маминой — 52,52.

Среди мужчин в аналогичном забеге также отличился представитель Алтайского края — 21-летний Савелий Савлуков стал серебряным призёром с результатом 46,07 секунд. Первом место у Максима Федяева — 45,73, а третьим финишировал Кирилл Лямин — 46,47.

Ранее барнаульский спортсмен Сергей Шубенков показал лучший результат в барьерном спринте среди российских спортсменов, а также побил рекорд сезона в Европе.

Катунь24