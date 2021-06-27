Катунь24: Беременным разрешили делать прививки «Спутник V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что противопоказания для применения вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») у беременных женщин сняты.

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«Сегодня, с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» у беременных», — заявил министр на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.