Катунь24: Более 27 % работников спортивной отрасли Алтайского края вакцинированы

Министерство спорта региона совместно с представителями фитнес-индустрии, подведомственными организациями, командами мастеров, федерациями продолжает работу по вакцинации спортсменов и сотрудников против новой коронавирусной инфекции.

«Очень важно сегодня сохранить работу спортивной отрасли, поэтому мы идём вакцинироваться. Опыт прошлого года показал, только соблюдая правила и рекомендации, единой солидарной позицией со всем спортивным сообществом можно удержать ситуацию», — подчеркнул министр спорта региона Алексей Перфильев.

Сотрудники Министерства спорта Алтайского края коллективно получили первую прививку в пятницу, 25 июня. В ведомство приехали медики, которые и вакцинировали специалистов.

Также одними из первых активно вакцинироваться начала Федерация бокса Алтайского края. Кроме сотрудников и тренерского состава, прививки ставят и сами спортсмены.

«Мы понимаем, что вакцинироваться нужно. Лето – самый благоприятный для этого период. Есть время, чтобы восстановиться и подготовиться к новому сезону, к сборам», — рассказал председатель правления Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян, который один из первых поставил вакцину.

Спортивные делегации муниципалитетов, те, кто будет принимать участие в олимпиаде городов и олимпиаде сельских спортсменов, понимая важность вакцинации, также прививаются. На этой неделе больше всего привитых спортсменов из делегаций Алейска, Рубцовска, Славгорода и Завьяловского района. Остальные районы продолжают работу по вакцинации своих участников олимпиад.

Напомним, с 15 по 18 июля в Заринске пройдет 10-я Олимпиада городов Алтайского края. С 22 по 25 июля в селе Мамонтово состоится 42-я летняя Олимпиада сельских спортсменов Алтая.

Катунь24