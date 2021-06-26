Катунь24: Бывшего начальника алтайской налоговой инспекции взяли под стражу в здании суда

25 июня Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию прокуратуры по приговору в отношении бывшего начальника межрайонной инспекции ФНС по краю № 14 Алексея Шлегеля и его подельника.

Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

Как сообщает «Комсомольская правда», Шлегель получил 4 года колонии общего режима, а также штраф в десятикратном размере от суммы взятки, то есть 576 тысяч рублей.

В октябре 2019 года экс-начальник налоговой и его знакомый Андрей Соколов ввели в заблуждение бийского предпринимателя относительно результатов налоговой проверки. Чтобы уменьшить сумму планируемых доначислению налогов, бизнесмену предложили заплатить 3 млн рублей. Деньги они оставили себе. Также Шлегель получил взятку в размере более 50 тысяч рублей. После получения денег их задержали сотрудники ФСБ.

Суд первой инстанции оштрафовал Шлегеля более чем на 500 тысяч рублей и дал ему условный срок. Прокуратура с этим не согласилась и обжаловала приговор. Его подельнику Соколову срок 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года оставили без изменения.

Катунь24