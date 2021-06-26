Катунь24: Барнаульский лицей стал победителем всероссийского конкурса «Школа года»

Во Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Школа года – 2021» барнаульский лицей № 73 стал лауреатом-победителем.

Фото: сайт конкурса «Школа года»

Об этом сообщили в администрации Барнаула. При подведении итогов и определении списка победителей и призёров учитывались такие показатели, как результаты ЕГЭ выпускников, показатели развития познавательных и творческих способностей учащихся, укрепления здоровья учащихся, приобщения учащихся к общечеловеческим ценностям, ориентированность на гуманистические ценности, развития художественно-эстетического восприятия у учащихся, взаимодействия образовательной организации с родителями, а также полнота, эстетичность, красочность и оригинальность оформления электронного выставочного стенда.

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