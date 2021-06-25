Катунь24: Барнаульский инваспортсмен завоевал серебро на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ
В соревнованиях участвовало больше 30 спортсменов.
Фото: Алтайский спорт
Всероссийские состязания по параканоэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись в Москве на гребном канале «Крылатское» в рамках чемпионата России. В программе соревнований разыграли 12 комплектов наград. Одну из них завоевал барнаулец Игорь Кузнецов.
Наш спортсмен в совместном финале классов KL-1 и KL-2 на байдарке-одиночке на дистанции 200 метров занял второе место в своем классе, пишет «Алтайский спорт».