ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Банкам запретят навязывать дополнительные услуги

Горняк22
22 часа Ago

Такой закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 23 июня 2021 года.

Фото: pixabay.com

Если закон примут, то банки не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счёте, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Клиент сможет весь месяц держать счёт пустым. Также сотрудникам запретят навязывать по кредитным договорам, заключённым на срок свыше года, условия, обязывающие заёмщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Кроме того, заемщики получат право отказаться от дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита. Ограничат также предельный размер неустойки за неисполнение заёмщиками обязательств возврата кредита: согласно документу, она не сможет превышать 20 % от просроченной задолженности.

Предполагается, что новые нормы защитят интересы физлиц и снизят расходы людей при получении и обслуживании потребительского займа, пишет «Парламентская газета».

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22
22 часа Ago
Бундестаг Фото: pixabay.com Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным о том, что они сражаются за свободу, демократию и основанный на правилах порядок против России...

Читать по теме:

ВТОПЕ: