Катунь24: Банкам запретят навязывать дополнительные услуги

Такой закон планируют рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 23 июня 2021 года.

Фото: pixabay.com

Если закон примут, то банки не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счёте, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Клиент сможет весь месяц держать счёт пустым. Также сотрудникам запретят навязывать по кредитным договорам, заключённым на срок свыше года, условия, обязывающие заёмщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Кроме того, заемщики получат право отказаться от дополнительных услуг при предоставлении потребительского кредита. Ограничат также предельный размер неустойки за неисполнение заёмщиками обязательств возврата кредита: согласно документу, она не сможет превышать 20 % от просроченной задолженности.

Предполагается, что новые нормы защитят интересы физлиц и снизят расходы людей при получении и обслуживании потребительского займа, пишет «Парламентская газета».

Катунь24