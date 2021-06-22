Катунь24: Больше 1500 барнаульских педагогов и воспитателей привились от коронавируса на рабочем месте

Вчера, 21 июня 2021 года, комитет по образованию города Барнаула при содействии Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики и городской больницы №12 организовал проведение медицинского обследования и вакцинации сотрудников семи образовательных организаций на базе школы №126.

Фото: Администрация Барнаула

Вакцинацию на «рабочем месте» прошли 70 человек, это сотрудники школы №126 и шести близлежащих детских садов — №18, 145, 165, 170, 212, 244, сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

«Всего прошли вакцинацию 1695 педагогических работников. Информирование и мониторинг по вакцинации в образовательных учреждениях осуществляются еженедельно. Мы пробуем разные формы, создаем условия для того, чтобы сотрудникам было удобнее пройти вакцинацию и вернуться к работе», – рассказывает Лариса Колченко, начальник отдела организационной работы городского комитета по образованию.

В школе разграничили зоны для тех, кто только пришел и проходит диагностику, и для тех, кто получает вакцину.

Педагоги сдали кровь на холестерин, узнали свои антропологические данные, состав тела, работу сердца, силу мышц и получили подробную консультацию по результатам диагностики. В отдельном медицинском кабинете сотрудников образования вакцинировали.

«Эта работа очень важна в преддверии начала учебного года, чтобы наши учителя были здоровы и могли полноценно проводить уроки», – отметила Лариса Муравьева, специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Катунь24