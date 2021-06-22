ГОРНЯК22 22.06.2021
Алтайский край

Катунь24: Барнаульцы засняли на видео большой коммунальный фонтан

Горняк22
10 часов Ago

В краевой столице сегодня, 21 июня 2021 года, произошел очередной прорыв – поток воды забил в небо в районе дома на улице Попова, 59.

Фото: Инстаграм-аккаунт barnaul.insta

Видео коммунального фонтана опубликовали в инстаграм-аккаунте barnaul.insta.

По словам очевидцев, из-под земли бьет горячая вода.

Движение в сторону Докучаево перекрыто. Авария произошла рядом с пешеходным переходом. 

Информация уточняется.

       
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Публикация от Катунь 24 (@katun24.ru)

Катунь24

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